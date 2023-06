Prigozhin l’indispensabile…l’opinione di Rita Faletti

L’ammutinamento ordinato da Prigozhin è durato 12 ore, il tempo di girare i cannoni di 180 gradi e puntare su Mosca. La Wagner ha percorso 720 chilometri in meno di 12 ore prima di fermarsi a 200 chilometri dalla capitale. Forse un ripensamento, il rifiuto di spargere sangue russo, forse l’intervento di mediazione di Lukashenka, il dittatore suddito del Cremlino, in debito di riconoscenza verso Putin che nel 2020 l’aveva sostenuto contro la manifestazione democratica in Bielorussia. La marcia è stata trionfale: i soldati regolari incontrati lungo l’“autostrada” si sono fatti da parte, molte divisioni russe non sono neanche uscite dalle proprie basi; le popolazioni hanno applaudito, scattato foto, stretto mani. Sono persino apparse alcune scritte: “Wagner siamo con te”, “Non siamo 250.000, siamo milioni”, una particolarmente interessante “Prigozhin è la coscienza della Russia”. Un Paese in cui da vent’anni la stretta autocratica ha ridotto a un lumicino la speranza di democrazia e assuefatto alla rassegnazione e al pessimismo, ogni evento che esca dall’ordinario provoca reazioni immediate di entusiasmo, ma fugaci, e perplessità: Prigozhin eroe o traditore della Patria? Eppure, quella marcia rapida ha spalancato uno squarcio di verità nella montagna di menzogne con cui il Cremlino ha giustificato l’invasione dell’Ucraina. Il capo di una banda di mercenari pronti a qualsiasi azione, non uno stinco di santo o un pacifico uomo delle istituzioni, ha sbugiardato, senza mai nominarlo, il suo creatore, il creatore di un sistema cleptocratico e corrotto, con una frase stringata: “Nessuno minacciava la Russia prima del 24 febbraio; non c’erano nazisti, non c’era una vera guerra in Donbas, nessuna popolazione russofona da difendere, niente da smilitarizzare.” Il vero scopo dell’operazione militare era arricchire con i beni dell’Ucraina i già ricchi oligarchi russi, regalare un pezzo di quel Paese ad avvoltoi ingordi di soldi e carriere, mettere Viktor Medvedchuk alla presidenza di Kyiv. Il resto una colossale bufala. Qualunque sarà la conseguenza del tentato golpe, il potere di Putin, già indebolito, ha dimostrato di essere contendibile. La sicurezza di un Paese ricchissimo di materie prime e con un esercito ritenuto il secondo più potente al mondo, è stata messa in dubbio da alcune migliaia di uomini determinati e pronti a cambiare decisione, guidati da chi, ipotesi più verosimile, intendeva fare un’azione puramente dimostrativa: l’Ucraina è ancora libera perché l’esercito che doveva conquistarla è nelle mani di imbelli e incapaci. La presa di Bakhmut, dopo mesi di sanguinose battaglie, non sarebbe stata possibile senza la Wagner. Prigozhin è il jolly che risolve problemi. In Siria, in Libia, in Sudan per assicurarsi i proventi di una miniera d’oro quando le sanzioni fanno calare il valore del rublo e a Mosca servono i metalli preziosi per non deprezzare le riserve del Tesoro, in occasione delle presidenziali americane con i troll, ovunque il Cremlino abbia una questione di cui non riesce a venire a capo. Putin si era illuso di concludere la sua aggressione criminale in tre giorni, oggi offre alla Wagner di passare nell’esercito regolare e solo l’uno per cento dei combattenti ha accettato. Cosa farà il Cremlino di essa? Gli uomini attorno a Putin hanno idee diverse: la Wagner è inaffidabile, la Wagner è indispensabile. Per la Wagner non tutto è concluso, il suo futuro non sarà disgiunto da quello del regime.

