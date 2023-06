India. Scontro frontale, provoca 12 morti. Tornavano da un matrimonio

g.r.

Scontro frontale tra due autobus nello stato di Odisha, nell’India orientale che ha causato la morte di 12 persone e 7 feriti. Il violento impatto è avvenuto tra un autobus privato e uno della Odisha State Road Transport Corporation. La polizia ha riferito che l’incidente è capitato nei pressi di Digapahandi, nel distretto di Ganjam, a circa 200 chilometri a sud-ovest della capitale dell’Odisha, Bhubaneswar, e che sette dei dodici deceduti erano membri della stessa famiglia che rientravano a casa dopo la celebrazione di un matrimonio. Le autorità locali hanno assicurato che sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e che i feriti sono curati presso l’ospedale del Maharaja Krishna Chandra Gajapati Medical Institute, il Digapahandi Hospital e un centro medico privato nella città di Cuttack. Da parte sua, il primo ministro dell’Odisha, Naveen Patnaik, ha espresso le sue condoglianze ai parenti e agli amici delle vittime, e ha annunciato un risarcimento per i parenti dei defunti e ai feriti. Gli incidenti stradali sono molto frequenti in India, principalmente a causa del sovraccarico dei mezzi di trasporto pubblici e privati, delle strade poco manutenute (sperimentate personalmente per quattro anni di fila) e della allegra condotta dei mezzi da parte degli autisti. Secondo fonti ufficiali, nel Paese asiatico muoiono ogni anno circa 150.000 persone per cause simili.

Salva