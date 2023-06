Confcooperative Ragusa. Visita del neo Assessore Massari

Confcooperative territoriale Ragusa ha ospitato, nella propria sede, la visita istituzionale del neoassessore comunale allo Sviluppo economico del capoluogo, Giorgio Massari. A ricevere quest’ultimo il presidente provinciale Confcooperative, Gianni Gulino, con il direttore Emanuele Lo Presti. Il confronto sulle deleghe e soprattutto sull’impronta che il neoassessore intende imprimere al suo percorso amministrativo, con l’obiettivo di coinvolgere in maniera piena chi opera in questo ambito, al centro dell’attenzione. “Abbiamo espresso apprezzamento – sottolinea il presidente Gulino – per questa scelta dell’assessore di venirci a trovare. Abbiamo, altresì, apprezzato il contenuto di alcuni punti del programma illustrato da Massari e che riprende i temi cardine dell’Amministrazione Cassì con riferimento alla valorizzazione del settore dell’export o la necessità di mettere ulteriormente in primo piano le politiche agroalimentari. Riflettori puntati pure sul Corfilac. Abbiamo parlato, in genere, quindi, di sviluppo economico della città sfiorando temi come quelli riguardanti il turismo, le Camere di commercio, l’aeroporto e altro ancora. Il nostro cruccio, però, è legato al ruolo che Confcooperative può avere per quanto concerne il ragionamento complessivo dello sviluppo economico. Per tale ragione, abbiamo proposto la creazione di una sorta di masterplane, che ci consenta di avere una visione complessiva su quello che sarà il futuro da qui a cinque anni. Andare avanti a step, senza una idea di massima, riteniamo non serva a nessuno. E’ opportuno darci degli obiettivi, affinare un programma quinquennale, cosicché siano chiari i traguardi da tagliare, assieme, cioè d’intesa tra l’amministrazione comunale e la nostra associazione di categoria. Lo stesso cercheremo di fare anche con gli altri assessori al ramo. D’altro canto, questo metodo di lavoro può consentire pure all’amministrazione di programmare con maggiore attenzione anche con riferimento alla stesura dei bilanci. Ci sono tanti obiettivi che possiamo raggiungere e, in questo senso, la multidisciplinarità tipica della nostra associazione di categoria può rappresentare un valore aggiunto considerato che saremo chiamati a interfacciarci con più componenti della stessa Giunta (penso, ad esempio, alla questione del sociale, etc.)”. Confcooperative ha, altresì, prospettato la pubblicazione di bandi sull’autoimprenditorialità, in particolare quella giovanile. Dal canto suo, l’assessore Massari ha sottolineato il proprio impegno “nell’ascoltare dalla viva voce delle associazioni datoriali di categoria quali le principali esigenze delle imprese così da poterle intercettare nell’ambito di un piano complessivo in grado di esprimere quale potrà essere la Ragusa del futuro, a livello economico, rispetto a cui auspico che tutte le varie componenti interessate, da cui raccoglierò suggerimenti per fare sintesi, possano dire la loro”.

