Recensione di Sportbet Italia: iscrizione veloce, bonus e promozioni

Come è strutturato il bookmaker Sportbet Italia ?

Il bookmaker Sportbet Italia con cadenza giornaliera propone un ampio e variegato palinsesto di scommesse sportive e in molti casi si tratta di una copertura di eventi maggiore rispetto a quella offerta dai competitor nazionali ed esteri. Le quote che vengono stilate, sono tra l’altro più allettanti, e anche promozioni e bonus non mancano. A riguardo di questi ultimi, c’è ad esempio il bonus di benvenuto ottenibile sul primo deposito e che è sufficiente per piazzare le prime puntate gratuitamente e magari per testare le varie tipologie di scommesse disponibili. Inoltre è importante sottolineare che Sportbet Italia

è strutturato in modo tale che può offrire anche adrenalinici e remunerativi giochi da casinò tra cui una miriade di slot machine, dalle classiche con i simboli della frutta, fino a quelle con temi vari molto popolari. Il bookmaker tra l’altro propone anche un palinsesto di scommesse virtuali e vanta una versione mobile, nonché metodi di deposito e prelievo agevoli e sicuri. Infine va detto che non è da meno il servizio clienti che è sempre attivo e il personale addetto è contattabile via mail, telefono, Whatsapp e tramite fax.

Come registrarsi su Sportbet Italia?

Per aprire un conto gioco con il bookmaker Sportbet Italia bisogna innanzitutto registrarsi, operazione questa molto semplice, anche se richiede alcuni specifici passaggi. In primis è necessario visitare il sito ufficiale e poi effettuare un click sulla voce “Registrati”. In secondo luogo vanno inseriti il codice fiscale, i dati personali come ad esempio nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita, nazionalità, un numero attivo di un dispositivo mobile e le credenziali necessarie per effettuare il login di accesso. Fatto ciò, l’ultimo step prevede la verifica dell’account che avviene soltanto dopo che si è inviato un documento di riconoscimento fronte/retro.

Quali bonus e promozioni offre il bookmaker?

Una volta che si è diventati nuovi utenti di Sportbet Italia, si può richiedere il bonus di benvenuto che come si evince dalla denominazione stessa spetta ai nuovi iscritti. Per ottenerlo, bisogna però aspettare i tempi tecnici necessari per la verifica del documento d’identità inviato (via fax o scannerizzato in PDF) e che in genere si attestano sulle 48 ore. Una volta che viene dato il via libera, il bonus che è del 100% sul primo deposito e con l’aggiunta di 5€ per i giochi virtuali e fino a 150 € di cashback sui primi tre mesi, è usufruibile, e per riscattarlo sarà necessario soddisfare il requisito di scommessa indicato e cioè effettuare un certo numero di puntate in un tempo non superiore ai sette giorni dalla data di ricezione. Sul portale Sportbet Italia va tuttavia aggiunto che è possibile anche ottenere un bonus di benvenuto casinò il cui valore può arrivare fino a 1000€.

Come scommettere su Sportbet Italia?

A parte la registrazione facile e rapida, e oltre agli allettanti bonus di benvenuto sul primo deposito per la sezione scommesse sportive e casinò, il bookmaker per quanto riguarda le puntate, consente di effettuarle altrettanto agevolmente. Il merito principale va sicuramente attribuito al layout delle pagine che risultano ben definite e facili da far scorrere attraverso un menù a tendina. I vari eventi agonistici che Sportbet Italia propone con cadenza giornaliera in genere si aggirano intorno alle duemila unità a settimana solo per il calcio, il che vuol dire avere a disposizione un gran numero di incontri su cui puntare. A questi ultimi vanno aggiunti anche quelli dei games virtuali disponibili fra le varie discipline sportive. Optare per il bookmaker Sportbet Italia significa dunque scommettere nelle formule single e multiple e soprattutto sugli sport in cui ci si sente particolarmente esperti. Il portale infatti, oltre al calcio al basket, al volley e a tanti altri eventi popolari, ne propone anche un gran numero di quelli appartenenti ai cosiddetti sport minori, ma che vantano comunque una buona fetta di appassionati e di competenti. Il Tennis ad esempio in media viene proposto in circa un centinaio di eventi a settimana, anche se il numero può aumentare quando si svolgono contemporaneamente più tornei in vari angoli del mondo.

