Modica pronta alla festa del Patrono. Tutto secondo tradizione

“La nostra Città, secondo tradizione, si prepara a festeggiare il Patrono, San Pietro. A dichiararlo è Maria Monisteri, Sindaco di Modica. Saranno giorni intensi quelli che ci accompagneranno al 29 giugno, giornata della festa vera e propria; e saranno giorni che si snoderanno secondo la tradizione di sempre. Poi, giovedì 29 giugno, il momento solenne dalla processione che, subito dopo la messa vespertina, passerà, come sempre, per corso Umberto, il cuore di Modica. Un momento di afflato con la Città e con i devoti che celebrano il loro Patrono”.

“E, come da tradizione di sempre, prosegue la Monisteri, le bancarelle di San Pietro, già dal mattino di martedì 27 giugno, saranno il bel corollario nei giorni della festa. Sono 39 quelle già autorizzate e che saranno, come sempre, in viale Medaglie d’Oro, ad ornare Modica. Un’organizzazione capillare e rispettosa della legge -grazie all’ottimo lavoro del personale degli uffici comunali preposti e degli agenti della Polizia locale, guidati dal loro Comandante, Rosario Cannizzaro- ha permesso di pianificare per tempo ogni cosa a favore dei commercianti ambulanti che colgo l’occasione di ringraziare per la collaborazione e anche per le belle parole spese nei confronti della nostra Amministrazione per come sia riuscita, nonostante i tempi stretti da quando si è insediata, ad organizzare la loro presenza a Modica nei giorni di San Pietro. Tutto secondo i crismi di legge e i dettami del rispetto delle norme previste. Gli ambulanti, saranno presenti con le loro bancarelle in viale Medaglie d’Oro, a fronte di tariffe non solo per nulla esose -al contrario di falsità sparse sui social da chi non ha rispetto della verità- ma anche assolutamente ben accette proprio perché congrue. Chi ha avuto negata l’autorizzazione sino ad ora, è perché non a norma, fatto salvo il fatto che può sempre regolarizzare la posizione in tempo utile per ricevere il nullaosta. Peraltro, gli ambulanti che non hanno ancora fatta richiesta ma che verranno a Modica la mattina stessa del 27 giugno, potranno sistemare le loro bancarelle negli spazi ancora residui rispetto le autorizzazioni già concesse, previo pagamento della tariffa prevista”

“San Pietro, sarà un momento bello poter passeggiare nel cuore della nostra Città, fra le bancarelle, nei giorni di una festa che in questo 2023, ovviamente, vivrò con maggiore emozione di come l’ho vissuta gli altri anni”

