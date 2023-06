La scuola medica modicana, ultimo appuntamento

Sabato prossimo, alle ore 19.00, presso la Sala del Granaio, sita a Modica in via Clemente Grimaldi, 101, organizzata sempre dalla Società Modicana per la Storia Patria, si svolgerà la terza ed ultima giornata di studi e ricerche dedicate alla Scuola di Medicina Modicana.

Nell’occasione vi saranno tre interventi, il primo del dr. Raffaele Buscema dal titolo:

Gli armadi farmaceutici delle famiglie aristocratiche nel Seicento modicano; Corrispondenze con farmacopee antiche e moderne.

Il secondo intervento sarà curato dal dr. Carmelo Cataldi dal titolo:

Epidemie e terapie a Modica attraverso i secoli.

Il terzo ed ultimo intervento del dr. Giovanni Criscione dal titolo:

Campailla filoso della Scienza.

Un momento di studio, approfondimento e riflessione su quello che è stato uno fenomeni medici locali che hanno rappresentato la forza del tessuto sociale ibleo lungo i secoli.

