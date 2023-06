Modica. Aula Magna del “Verga” intitolato a Cettina Scivoletto

L’anno scolastico si è appena concluso per gli studenti delle scuole di Modica. Niente più suoni di campanelle o chiasso frenetico all’uscita di scuola, almeno fino a settembre. Tuttavia, al rientro dalle vacanze estive, gli alunni della compianta professoressa Cettina Scivoletto, troveranno una meravigliosa sorpresa ad attenderli: una lapide affissa nell’Aula Magna dell’Istituto Verga, in memoria dell’amata insegnante di francese, scomparsa prematuramente, nel gennaio scorso, a soli 50 anni. Martedì 20 giugno, alle 18.30, presso il plesso della Centrale, piazzale Baden Powell, il Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Verga”, Prof. Alberto Moltisanti, e l’intero Corpo Docenti, procederanno all’intitolazione alla Professoressa Scivoletto dell’Aula Magna della scuola che tanto amava e dove, con encomiabile spirito di abnegazione, aveva insegnato per più di dieci anni. L’impatto emotivo della scomparsa della professoressa è stato duro per molti dei suoi allievi perché Cettina Scivoletto aveva la capacità di instaurare con loro un rapporto unico di interazione e comunicazione che facilitava il processo di apprendimento. Entrava in sintonia con il loro stato emotivo e riusciva a renderli consapevoli e protagonisti assoluti della loro maturazione di conoscenze. Il ruolo dell’insegnante direttivo, che dalla cattedra impartisce conoscenze, non le si addiceva perché la scuola era per lei, anche e soprattutto, un supporto allo sviluppo del loro sistema emotivo e sociale. Cettina si prendeva cura di loro: li ascoltava, motivava e coinvolgeva durante le lezioni, rimuovendo le “barricate” attraverso i suoi sorrisi e la sua autenticità. Il 20 giugno 2023, alla presenza dei familiari e degli amici, il suo nome apparirà inciso su una lapide dell’Aula Magna: sarà un modo per non dimenticarla e per tenerla vicina ai suoi “ragazzi” del Verga per sempre.

