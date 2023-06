L’On. Abbate chiama l’Assessore Sammartino per l’emergenza idrica a Modica

Venuto a conoscenza della sgradevole situazione in cui versano centinaia di cittadini modicani che da giorni non ricevono una goccia d’acqua nelle proprie abitazioni o attività commerciali a causa dell’ennesimo episodio di disservizio fatto registrare dal Consorzio di Bonifica, l’Onorevole Ignazio Abbate ha contattato immediatamente l’Assessore Luca Sammartino e il Dirigente Generale dello Sviluppo Rurale, Giuseppe Dimino, per rappresentare loro le difficoltà incontrate dai cittadini e le ennesime mancanze da parte di un ente, come il Consorzio di Bonifica 8, che in passato è stato oggetto di interventi da parte dello stesso parlamentare. “Ho fatto presente sia all’Assessore che al Dirigente l’incresciosa situazione che si trovano a vivere i cittadini che dovrebbero ricevere il servizio da parte del Consorzio. Dovrebbero, il condizionale è d’obbligo perché non si contano più le volte in cui giungono segnalazioni di disservizi. Come ho più volte dichiarato, bisogna accelerare il passaggio della gestione alla Società Acque Iblee che metterà la parola fine a questi continui problemi. Nel breve però ci troviamo a dover fronteggiare nuovamente questa emergenza. Plaudo all’iniziativa del Sindaco Monisteri che ha messo a disposizione le autobotti addebitandone il costo direttamente al Consorzio. Medesimo provvedimento di quello che la mia Amministrazione mise in atto in altre circostanze di crisi idrica. Mi auspico che il tanto atteso passaggio avvenga in tempi brevissimi onde evitare che la situazione e l’emergenza sanitaria aumentino con l’avanzare della stagione estiva”.

