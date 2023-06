Crisi idrica: il Comune di Modica si sostituisce al Consorzio di Bonifica

Il Comune di Modica sta cercando di venire incontro alle centinaia di richieste di aiuto che arrivano da parte di cittadini le cui abitazioni o attività commerciali dipendono dall’erogazione idrica proveniente dalla diga di S.Rosalia. Negli ultimi giorni, infatti, il servizio offerto dal Consorzio di Bonifica è venuto praticamente a mancare lasciando “a secco” centinaia di residenti sparsi su diverse zone del territorio di Modica. Le cause sono da rintracciare nella scarsa manutenzione delle condutture e nella mancata potabilizzazione dell’acqua da distribuire. Per venire incontro loro e nelle more che si possa risolvere il problema, abbiamo fatto partire il servizio di approvvigionamento a chiamata tramite autobotti. Tutti coloro che lamentano la mancanza di acqua possono chiamare i numeri 346 655 8152 (Ufficio Idrico) e 0932 759211 (Centrale Polizia Locale) prenotando il rifornimento fin quando la situazione non tornerà a normalizzarsi. “E’ chiaro che ci auspichiamo un pronto intervento da parte del Consorzio – commenta il Sindaco Maria Monisteri – poiché a cadenza regolare ci troviamo a dover fronteggiare questa problematica che si acuisce ancora di più con l’arrivo della stagione calda. Altrettanto chiaro deve essere il fatto che ogni spesa che il Comune di Modica dovrà sostenere per questo servizio verrà addebitata al Consorzio di Bonifica. Piena solidarietà a tutti quei cittadini che esasperati ci stanno contattando per avere un nostro aiuto. Il Comune di Modica si sta sostituendo in questo momento al Consorzio ma è lampante come tale situazione non può costituire la normalità”.

