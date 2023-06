Pozzallo, protesta dei produttori di grano

Centinaia di agricoltori da tutta la Sicilia al porto di Pozzallo per i danni causati dalla pioggia che ha praticamente reso impossibile la trebbiatura e distrutto il fieno. La protesta proprio per l’ennesima batosta per i produttori di grano con un prezzo di vendita che non raggiunge, in media, neanche 30 centesimi al chilo, mentre per lo stesso peso di pane servono oltre 4 euro. La Coldiretti Sicilia, parlando di una situazione insostenibile: “A Pozzallo continuano ad arrivare – afferma l’associazione – navi piene di grano anche canadese, prodotto utilizzando il glifosate in preraccolta come disseccante, secondo modalità vietate in Italia. Un «oltraggio per i produttori siciliani che non riescono a vendere al giusto prezzo il proprio cereale sotto l’attacco delle speculazioni che hanno fatto crollare le quotazioni in un momento difficile per l’economia e l’occupazione». L’appuntamento della Coldiretti per la mobilitazione a sostegno della coltura più diffusa nell’Isola è dalle ore 9,30 davanti alla banchina commerciale del porto.

