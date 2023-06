L’Ammiraglio Ispettore (CP) Giancarlo Russo in visita a Pozzallo

L’Ammiraglio Ispettore (CP) Giancarlo Russo, Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, ha incontrato le donne e gli uomini, militari e civili, della Capitaneria di porto di Pozzallo per rivolgere un saluto in vista della sua imminente cessione del Comando della Direzione Marittima di Catania.

Accoltodal Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Fregata (CP) Stefania Milione, l’Ammiraglio ha ringraziato personalmente tutto il personale per il lavoro svolto nei suoi anni di comando in qualità di Direttore Marittimo, esprimendo vivo apprezzamento per l’impegno nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali che la Guardia Costiera di Pozzallo svolge a favore della collettività marittima.

L’Ammiraglio ha altresì colto l’occasione per fare visita al dipendente Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, dove è stato accolto dal Comandante, 1° Luogotenente La Barbera Carlo e dal restante personale militare e civile.

Salva