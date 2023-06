Scoglitti. Primo Gran Prix di Karate tradizionale

Grande attesa per la prima edizione del Gran Prix Eurethics Fudokan di Karate tradizionale, che si svolgerà l’ultimo fine settimana del mese di giugno, ovvero il 24 e 25, a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, a poca distanza dalla zona archeologica di Kamarina.

Partendo dalla giornata del sabato 24 giugno, la manifestazione sportiva prenderà inizio con articolato programma: dalle ore 9.30, presso la Scuola Sciascia di Scoglitti, dove si svolgerà la gara di “Kata e Kumite”, sia individuali che a squadre.

A seguire, alle ore 19.00, in Piazza Sorelle Arduino, sempre a Scoglitti, si svolgerà un altro incontro di “Kata e Kumite”, gara internazionale individuale e a squadre.

A completare la kermesse, allieteranno il pubblico esibizioni di ballo, realizzate dalle allieve del “Fitness Center and Ideal Dance”, della Maestra e Istruttrice Rossana Giacchi, ed anche danze orientali con le allieve dell’Insegnante Corinna Landucci.

La presentazione dell’evento è affidata allo showman Maurizio Iachella e alla giornalista Lucia Nativo.

Per la giornata di domenica 25 giugno, presso la Spiaggia Riviera Lanterna, è previsto “Lo Stage del Sole”, giunto alla settima edizione, Direzione Tecnica del Maestro Gianni Ferrara C.N. 8°Dan.

Per quanto riguarda i docenti, parteciperanno il Maestro Michele Nicosia (8° Dan), il Maestro Sergio Platania (8° Dan), il Maestro Giuseppe Privitera (8° Dan), il Maestro Milan Dokic (7° Dan), il Maestro Eugenio Basile (5° Dan).

Il karate tradizionale è il karate originale. È nato come arte di combattimento a Okinawa, in Giappone. Il karate originale ha le sue radici in un sistema di autodifesa senza armi. È influenzato dalle arti marziali cinesi e ha una storia di oltre duemila anni. Il karate sportivo discende dal karate tradizionale. Le tecniche di quest’arte si basano sulle posizioni su pugni e calci del karate giapponese, ma sono state adattate per essere più competitive.Inoltre, lo scopo di questa tecnica di combattimento è sviluppare mente e corpo ben equilibrati attraverso l’allenamento. Durante la gara l’atleta indossa un kimono bianco, composto di casacca e pantaloni stretti alla vita e chiuso da una cintura di colore corrispondente alla sua categoria di merito. La cintura nera rappresenta il grado massimo raggiunto da un allievo e il punto di partenza per un maestro (dan); i gradi di perfezionamento sono detti secondo, terzo “dan” e così via.

