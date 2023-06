I Vespisti Iblei attraversano la provincia: erano in 125!

Centoventicinque. Non è una cilindrata ma il numero dei vespisti che domenica in un lungo serpentone rumoroso hanno attraversato tutti i dodici comuni della provincia di Ragusa. E’ stato un grandissimo successo la terza edizione del Giro della Provincia organizzato dai Vespisti Iblei con il patrocinio della Regione Sicilia. Un tour che ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti da Malta (presente il patron del prestigioso marchio SIP che alla fine ha distribuito tanti gadget ai partecipanti), da Niscemi, da Catania e da Noto. E perfino un vespista ungherese che ha scelto Ragusa come seconda casa. La parte del leone, numericamente parlando, l’hanno fatta naturalmente i padroni di casa. Vespisti di Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli, Ragusa, Comiso, S.Croce, insomma un po’ tutta la provincia sotto l’unica bandiera di mamma Piaggio. Vespa d’epoca, soprattutto PX ma anche qualche arzilla “nonnetta” e qualche nipotina più moderna, oltre a qualche “infiltrato” con moto di varie cilindrate, anni e marchi, hanno percorso oltre 200 km partendo di buona mattina dal prestigioso scenario del Castello di Donnafugata. Quindi Santa Croce Camerina, Comiso, Vittoria, Acate, Chiaramonte, Monterosso e Giarratana. A San Giacomo la sosta pranzo prima di ripartire alla volta della zona sud della provincia. Ispica, Pozzallo, Scicli e l’agognato traguardo finale in Piazza Matteotti a Modica dove ad attendere il gruppone c’erano l’Onorevole Ignazio Abbate, in rappresentanza della Regione Sicilia e la commissaria straordinaria del Comune di Modica, Domenica Ficano, appassionata di Vespa. La giornata si è conclusa dopo quasi 12 ore di strada con la distribuzione dei gadget, tanti sorrisi e molta, moltissima stanchezza. “Abbiamo lavorato tantissimo – commenta Riccardo Blandino presidente dei Vespisti Iblei – per la riuscita di quello che è uno dei giri più importanti in Sicilia, sia come partecipanti che come chilometri. Grazie alla Regione Sicilia e agli sponsor privati abbiamo potuto fare tutto ciò a costo zero per i partecipanti che abbiamo voluto omaggiare con la maglia ufficiale e tanti utili gadgets per le loro Vespa. Grazie naturalmente anche a tutto lo staff del Club che prima e durante ha lavorato tantissimo per la riuscita della giornata. A breve torneremo con altre iniziative interessanti nel corso dell’estate”.

