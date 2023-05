San Leo e San Marino: un week-end nel Medioevo

Se le storie, i borghi e i castelli medievali hanno su di voi un grande fascino, allora abbiamo un suggerimento che, sicuramente, gradirete: un week-end in due località particolarmente interessanti per chi ama il turismo culturale: San Leo e San Marino; visitando i loro centri storici farete, davvero, un bellissimo viaggio indietro nel tempo, immersi in un’atmosfera in cui, talvolta, è difficile distinguere fra storia e leggenda. Scopriamo quindi qualcosa di più su queste due vere e proprie perle turistiche.

San Leo: la “città più bella d’Italia”

“La Città più bella d’Italia? San Leo: una Rocca e due Chiese”. Non è un cittadino di San Leo innamorato del suo borgo ad aver pronunciato queste parole, bensì il grande e compianto Umberto Eco, scrittore di fama mondiale. Una descrizione breve la sua, ma decisamente significativa. Certo, è sempre difficile fare classifiche quando si parla della bellezza di una città, ma quel che è certo è che San Leo è davvero un piccolo gioiello. È un piccolo borgo situato su uno sperone di roccia della Valmarecchia (valle che si estende su due Stati, Italia e San Marinoe ben tre regioni: Toscana, Marche ed Emilia-Romagna) dal quale si possono osservare San Marino e il fiume Marecchia.

Tante sono le cose che si possono ammirare in questo borgo fra cui il bellissimo Forte di San Leo (noto anche come Rocca di San Leo); si tratta di una fortezza in stile rinascimentale la cui costruzione iniziò nel lontano 1441; una visita a questo bellissimo monumento è caldamente consigliata. Altro capolavoro architettonico è il duomo di San Leo, il principale luogo di culto del borgo; la sua costruzione è iniziata nel XII secolo. Altre mete imperdibili sono il Palazzo Mediceo e la Pieve di Santa Maria Assunta.

San Marino: la più antica Repubblica esistente al mondo

Il terzo stato più piccolo d’Europa, San Marino, è la più antica repubblica esistente al mondo. Al pari di San Leo è un piccolo grande gioiello; molte le cose da vedere fra cui le tre torri medievali (vero e proprio simbolo della città), i grandi monumenti religiosi come la Basilica di San Marino, la Chiesa di San Francesco e la Chiesa dei Cappuccini.

Altre mete imperdibili quando si visita San Marino sono il Palazzo Pubblico, Piazza della Libertà, il Museo di Stato e il Museo delle Curiosità.

Consigliatissima è poi una passeggiata lungo il Passo delle Streghe, un percorso scolpito in pietra che può essere comodamente raggiunto grazie alla funivia.

Dopo tanta cultura, è però giusto che arrivi anche il momento del divertimento; potreste quindi concedervi una squisita cena in uno dei tanti ristoranti del centro dove potrete gustare le specialità sanmarinesi e romagnole, dopodiché potreste dare brio alla serata tentando la sorte nel bel Casinò di San Marino, magari giocando alla roulette o a poker oppure potreste vedere cosa vi riserva la sala slot machine, dove il Casinò mette a disposizione tantissime novità nell’ambito delle slot. Tra una giocata e l’altra (da fare sempre responsabilmente), potreste rilassarvi nell’elegante Lounge Bar dove potrete degustare un ottimo vino.

