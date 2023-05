Modica, prestigioso riconoscimento per l’oleificio Ruta

Il Frantoio Oleario Ruta è stato classificato come Punto di Interesse dell’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa “Rotte dell’Ulivo” e Membro Associato della Rete Euro- Mediterranea OTRoutes. Il riconoscimento è stato assegnato dopo la visita nell’azienda di cui è proprietaria una famiglia modicana, Ruta per l’appunto, che si trova in territorio di Noto, da parte dell’apposita commissione, nell’ambito del progetto europeo CLUSTER SERVAGRI / Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENI “Italia – Tunisia” 2014-2020 su iniziativa del partner coordinatore GAL ELORO (Noto, Italia.) a seguito della proposta del suo direttore Sergio Campanella per la creazione di un itinerario culturale transfrontaliero italo-tunisino. Il processo è stato realizzato dalla Fondazione “The routes of the olive three, gestore riconosciuto dell’itinerario culturale del Consiglio d’Europa “Rotte dell’Ulivo” e partner associato al suddetto progetto.

Nel congratularmi con voi per questa distinzione, porgiamo un caloroso benvenuto al Frantoio Oleario Ruta nelle ‘’Rotte dell’Ulivo’’ del Consiglio d’Europa.

