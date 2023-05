Modica, al “Verga” un nuovo corso di servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Al via un corso per il diploma in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” presso l’Istituto Superiore “Giovanni Verga” al piazzale Baden – Powell, voluto dal dirigente scolastico Alberto Moltisanti e che sarà articolato in lezioni diurne ed un corso e serale per adulti, per quest’ultimo le iscrizioni partono il primo giugno. Si tratta di un’offerta formativa attesa nel territorio ibleo in quanto gli studenti, anche adulti, potranno avere uno sbocco occupazionale nell’ambito delle emergenti professioni sanitarie da impiegare nelle strutture sanitarie sia private che pubbliche, attivate con i fondi del PNRR, in tutte le attività che prevedono la cura della persona, il benessere psicofisico e l’assistenza sociale. La presentazione del corso si è tenuta giovedì 25 maggio presso l’aula magna dell’istituto in un partecipato convegno che è stato introdotto e moderato da Beatrice Antoci, docente e responsabile dell’orientamento dell’Istituto Superiore “Giovanni Verga”. Nel corso del convegno sono intervenuti Giuseppina Terranova (referente del corso serale), Rita Schembari (docente di igiene e cultura medico sanitaria), Anna Caratozzolo (Dirigente del Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti), Giovanni Ruta (responsabile unità rischio clinico e qualità dell’ASP Ragusa), Roberto Caruso Olivo (presidente ordine TRSM – PSTRP – tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ), e Salvatore Ferranti (docente di lettere del corso serale).

“Il convegno – spiega Beatrice Antoci- è stato un confronto con il sistema sanitario locale, gli enti del terzo settore e l’ordine professionale specifico, affinché si possano valutare le esigenze lavorative e formative emergenti sul territorio e arginare la dispersione scolastica, soprattutto femminile, perché consente una seconda possibilità di formazione consentendo nuovi sbocchi lavorativi fin dal terzo anno”.

Viva soddisfazione è stata espressa da Roberto Caruso Olivo: “Il nostro ordine professionale da quest’anno ha avviato un progetto di orientamento nelle scuole superiori della nostra provincia e l’Istituto Giovanni Verga è stato il primo ad accogliere con entusiasmo il nostro progetto. L’obiettivo è quello di fare conoscere il nostro Ordine agli studenti che si avviano a dovere scegliere quale percorso di studi intraprendere dopo il diploma, quali sono le diciotto professioni sanitarie afferenti al nostro Ordine e le prospettive lavorative che offrono sia in ambito pubblico che privato”.

Ad illustrare nei dettagli l’excursus delle professioni sanitarie, secondo la riforma della legge 3/2018, è stato Giovanni Ruta, della ASP di Ragusa, che ha rilevato l’importanza del corso alla luce delle mutate competenze richieste al personale sanitario nelle nuove strutture assistenziali in provincia di Ragusa fra cui le otto “case della comunità” e gli “ospedali della comunità” (Ragusa, Scicli e Comiso), che forniranno assistenza primaria di prossimità e attività specialistica e di base.

Il convegno di presentazione del corso sulla “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” è stato organizzato in collaborazione con l’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica e l’ordine TRSM – PSTRP.

