Il neo Questore Trombadore in visita presso Confcommercio iblea

Il sistema Confcommercio provinciale Ragusa ha incontrato questa mattina il nuovo questore della provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore. Quest’ultimo è stato ricevuto nella sede di via Roma dal presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, unitamente al presidente Commerfidi, Salvatore Guastella, e al coordinatore provinciale, Corrado Lupo. Erano altresì presenti il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, il presidente di Comiso, Orazio Nannaro, il presidente di Scicli, Daniele Russino, e il vicepresidente di Modica, Bruno Azzarelli. “L’incontro odierno con il nuovo questore della provincia di Ragusa, che ringraziamo per la sua attenzione nei confronti della nostra confederazione di categoria – ha detto il presidente Manenti – ci stimola a portare avanti una serie di riflessioni su una questione che sentiamo molto vicina. Ricordiamo che Confcommercio organizza ogni anno la Giornata della Legalità, appuntamento della confederazione contro ogni forma di illegalità e contro tutti i fenomeni criminali che rappresentano un grave danno per l’economia reale, per le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti, ma, più in generale, per l’intero territorio provinciale. Ricordiamo che la Giornata – che mobilita l’intero sistema associativo con iniziative territoriali e locali di vario genere in ogni parte d’Italia, dalla convocazione di assemblee e consigli alla realizzazione di convegni, mostre, eventi in piazza – intende promuovere e rafforzare, come testimonia la storia di Confcommercio, la cultura della legalità che è un prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo. E’ il senso della cultura, del fare sentire le imprese nostre associate parte di questo percorso, quello che ci spinge a muoverci sempre di più e sempre meglio lungo questo speciale ambito”. Il questore Trombadore ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno di Confcommercio e ha sottolineato come sia fondamentale che “le associazioni di categoria possano trasmettere alle imprese proprie associate il valore di quella cultura legata alla sicurezza e alla legalità che deve tendere a fare in modo che possa essere fidelizzata sempre di più l’attenzione verso le istituzioni, in primo luogo verso le forze dell’ordine. Il fine è comune, la ricerca della legalità è un messaggio importante, rivolto a tutti, in questo caso in modo precipuo agli operatori dei settori produttivi, per aiutarci a fare crescere meglio l’economia”. Confcommercio provinciale Ragusa, nel ringraziare il questore per la sua visita, ha sottolineato che si impegnerà ad attivare un dialogo il più proficuo possibile finalizzato a individuare le soluzioni alle problematiche riguardanti i temi della sicurezza e della legalità che di volta in volta si potrebbero presentare.

