Nicaragua. Ortega: nuova realtà sta prendendo forma nel mondo

di g.r.

Il Presidente del disastrato Nicaragua, Daniel Ortega, ha affermato che sta prendendo forma nel mondo una nuova realtà in cui sarà sepolta l’egemonia imperialista. Il presidente ha affermato che Russia e Cina sono entità che in questo momento rafforzano i fronti che si sono sviluppati, anche qui in America Latina e Caraibi. Inoltre, ha sottolineato che “si stanno avvicinando senza porci condizioni. Ecco perché possiamo garantire che una nuova realtà stia prendendo forma nel mondo in cui l’egemonia imperialista sarà sepolta e si stabilirà la democrazia tra i popoli, assieme al rispetto della sovranità”, ha affermato. Il capo dello Stato ha parlato anche del II Forum economico eurasiatico che si sta svolgendo in Russia. Ortega ha precisato che questo Forum sta promuovendo i legami con l’America Latina ei Caraibi affinché le loro economie possano avvicinarsi e avere così “relazioni economiche con paesi potenti senza essere ricattati. “Senza che ci minaccino, senza attaccarci, perché le potenze imperialiste depredano i popoli”, ha sottolineato. Nell’occasione il presidente Ortega e il vice Rosario Murillo hanno presenziato alla cerimonia di consegna del secondo lotto di 150 autobus russi alle cooperative di trasporto.

Salva