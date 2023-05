Il 4 giugno torna il Giro della Provincia di Ragusa in Vespa

Domenica 4 giugno un lungo serpentone di Vespa è pronto ad “invadere” la provincia iblea. Saranno i partecipanti alla terza edizione del Giro della Provincia di Ragusa organizzata come sempre dai Vespisti Iblei. Si parte alle 8:30 dal Castello di Donnafugata e si toccheranno tutti i territori dei dodici comuni iblei. Da Ragusa a Santa Croce, quindi Comiso, Vittoria e Acate. Poi sarà il turno dei comuni montani Chiaramonte, Monterosso e Giarratana per spostarsi su Ispica, Pozzallo, Scicli e concludere in Piazza Matteotti a Modica. Oltre duecento chilometri di pura passione e voglia di stare insieme. Questo lo spirito che anima gli organizzatori guidati dal Presidente del Club, Riccardo Blandino: “C’è ancora tempo per partecipare – precisa il responsabile dei Vespisti Iblei – perché c’è sempre spazio per un vespista. L’adesione è gratuita naturalmente e, anzi, i partecipanti riceveranno la maglia ufficiale del giro e alcuni gadget offerti dai nostri partner ufficiali. Si può partecipare indifferentemente come club o da privato. Basta scriverci o contattarci sulla nostra pagina FB Vespisti Iblei. Raccomandiamo ai partecipanti una minima manutenzione del mezzo, magari qualche candela o un filo di acceleratore o frizione, il pieno in partenza, una confezione di olio per miscela e tanta voglia di divertirsi. Quest’anno puntiamo a battere il record di 100 partecipanti dello scorso anno. Le premesse per farlo ci sono tutte”.

