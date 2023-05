È online il sito del Percorso Letterario Ibleo

Ragusa: l’Isola della parola. “Un viaggio negli Iblei che unisce cultura e turismo. Un viaggio che conserva la memoria dei grandi della letteratura e del teatro lungo un unico percorso letterario”.

È online il sito internet Percorso Letterario Ibleo, ulteriore tappa dell’iniziativa avviata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in linea con l’articolo 12 della L.R. 17 di ottobre 2019 che istituisce i “Percorsi letterari di Sicilia”.

“Siamo il primo ente provinciale che ha portato a compimento questo iter, ringrazio i Comuni che hanno collaborato con i nostri funzionari per una iniziativa a favore del turismo di tutta la provincia iblea”, ha detto il Commissario Straordinario Salvatore Piazza nel corso della presentazione rivolta ai Enti locali iblei. Hanno partecipato il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari ed i rappresentanti di Ragusa, Vittoria, Pozzallo e Ispica.

Il prossimo step prevede l’installazione della cartellonistica sull’intero territorio provinciale, una operazione ancora una volta in sinergia tra Lcc Ibleo e i Comuni del Ragusano.

