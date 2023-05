Vittoria, Tentato furto in Supermercato

La scorsa notte, ignoti malviventi, forzando un infisso si introducevano all’interno di un noto supermercato di Vittoria. L’attivazione dell’antifurto faceva prontamente intervenire le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria. Dal controllo, le Guardie Giurate, ritrovavano un infisso manomesso, ma dei malintenzionati nessuna traccia. Sul posto i Carabinieri di Vittoria, per il sopralluogo e per l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagini dei Carabinieri in corso.

