Nessuna pausa in vista per il Santa Croce Calcio

A due settimane dallo spareggio playout che ha sancito la permanenza in Eccellenza del Santa Croce calcio, la società biancazzurra non si è concessa un attimo di riposo.

Dopo la conferenza stampa, all’indomani della vittoria contro il Palazzolo, nella quale il vice presidente Marco Messina ha tracciato il bilancio dell’anno sportivo appena passato. La dirigenza tutta si è subito messa in moto per cercare di mettere le prime fondamenta per la prossima stagione agonistica che inizierà a fine giugno.

La questione fondamentale sarà quella di allargare la base societaria con l’ingresso di nuovi soci e successivamente si andrà a formare lo staff dirigenziale e tecnico che si occuperà di redigere la squadra che affronterà per il settimo anno consecutivo il massimo torneo regionale.

Fra progetti e ammiccamenti, ad oggi si registra un fermento positivo che non si percepiva da tanto tempo nell’ambiente calcistico santacrocese. C’è molta carne sul fuoco e fra vecchi dirigenti che potrebbero ritornare sui propri passi e nuovi soci che potrebbero arrivare dal vicino circondario, il prossimo futuro del Cigno si prospetta più che roseo.

Naturalmente per adesso si tratta solo di “pour parler”, ma, a breve potrebbero esserci delle sostanziali novità.

A cercare di mettere un po’ di chiarezza è il vice presidente Marco Messina:

“Il percorso di rinascita dell’UPD Santa Croce è iniziato all’inizio dell’estate scorsa e dopo questa stagione di transizione, puntiamo a far crescere sempre di più la nostra società. Per fare ciò, naturalmente, dobbiamo consolidare la base societaria con l’ingresso di nuovi soci, in modo da far crescere la struttura con nuove figure professionali. Stiamo lavorando a trecento sessanta gradi e puntiamo molto nel rientro di alcuni dirigenti storici che lo scorso anno, avevano deciso di concedersi un periodo di riposo. Forse con la ristrutturazione che vogliamo attuare e con le idee che ci porteranno le nuove figure professionali che abbiamo in mente di inserire in società, costruiremo quegli stimoli che potranno convincere queste persone a risposare la nostra causa.

Abbiamo molte idee e, soprattutto, abbiamo a cuore le sorti di questa gloriosa maglia e per questo motivo è nostra intenzione costruire qualcosa di bello e di solido che possa inorgoglire i tifosi e i cittadini di Santa Croce Camerina. In questi giorni ci riuniremo ancora e speriamo di dare qualche buona notizia nei prossimi giorni”.

