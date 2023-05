Ostensorio del ‘700 entra a far parte Gran Baliato di Sicilia

Il Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme ha proceduto all’acquisizione di un prezioso Ostensorio in argento con doratura, in parte bronzo dorato, artigianato napoletano del Settecento. L’ostensorio è composto da due basi intercambiabili e una parte superiore che si inserisce tramite stiletto. Entrambi le basi sono costituite da un basamento sul quale è inserito un globo con l’incisione del Sole sormontato da un puttino che regge i raggi della parte superiore. L’Ostensorio, del quale la Chiesa Capitolare era priva, va ad arricchire il tesoro del Gran Baliato e sarà esposto in permanenza presso la Chiesa Capitolare.