Ilardo. Bilancio dell’attività del Consiglio comunale di Ragusa

“E’ stato un lavoro intenso, ben strutturato, capace di intercettare sensibilità di vario genere. Un lavoro che ha messo in rilievo l’azione svolta dai consiglieri comunali presenti a palazzo di Città i quali, assieme al sottoscritto, si sono spesi per garantire all’ente quegli strumenti che si rendono necessari per il buon cammino, presente e futuro, di Ragusa”. Così Fabrizio Ilardo, presidente del Consiglio comunale, che traccia un bilancio di questo periodo. Qualche numero? “In cinque anni – spiega Ilardo – sono state 156 le sedute convocate e 434 le delibere approvate. Il civico consesso, oltre ad avere approvato nei tempi indicati gli strumenti finanziari che hanno permesso alla Giunta municipale di potere operare con regolarità nell’interesse della collettività, si è speso, in particolare, su una serie di progetti di ampio respiro. Nell’agosto del 2022, ad esempio, abbiamo approvato l’elaborato definitivo della nuova metroferrovia e, sempre nello stesso mese, il nuovo regolamento edilizio che ha recepito le indicazioni regionali. Un altro regolamento approvato, nell’ottobre dello stesso anno, è quello che riguarda la disciplina dell’installazione di impianti di produzione di energia alternativa nei centri storici. Un altro regolamento significativo, ancora, esitato nel dicembre 2022, ha a che vedere con l’affidamento e l’utilizzo a titolo gratuito di locali e immobili di proprietà del Comune a enti, organizzazioni, associazioni di volontariato o di promozione sociale senza scopo di lucro. Approvato, inoltre, il progetto per il parcheggio pubblico interrato in via Peschiera a Ibla assieme a una serie di interventi di ampio respiro sul fronte della viabilità cittadina. Nel marzo scorso, poi, è stata approvata la zonizzazione acustica del territorio comunale”. “Nell’aprile del 2019, tra gli altri punti qualificanti – continua ancora Ilardo – ci siamo occupati di approvare l’istituzione e il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ecomuseo Carat. Nel 2020, sotto i riflettori l’approvazione del regolamento sulla sicurezza urbana e la pacifica convivenza che è stato preceduto dal regolamento per l’istituzione della figura dell’ispettore ambientale volontario. Nel giugno 2020 il Consiglio si è espresso positivamente sul regolamento comunale per la concessione di orti urbani mentre nel settembre dello stesso anno è arrivato il sì al nuovo regolamento comunale della Consulta giovanile. Il Consiglio, inoltre, a inizio 2021, si è espresso a favore dei servizi sperimentali di parcheggio e navetta veloce per le ztl di Ibla e Marina di Ragusa. Abbiamo poi approvato lo studio di dettaglio dei centri storici nel gennaio 2021 assieme a tutti gli strumenti propedeutici per garantire, non appena ci saranno le condizioni, la rivisitazione del Prg. Tutti passi, dunque, di grande significato per la nostra Ragusa che ha potuto contare, a mio parere, su un Consiglio comunale all’altezza della situazione, in grado di esprimere al meglio le varie sensibilità, politiche e non solo, presenti in città”.

