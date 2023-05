Don Stanzione a Modica nel fine settimana per delle conferenze

Il sacerdote Marcello Stanzione, della Diocesi di Salerno, massimo esperto di angeli, sarà a Modica dal 6 all’8 maggio prossimi, presso la Basilica Santuario Madonna delle Grazie in occasione dei festeggiamenti della patrona della città.

Sabato 6 presiederà la celebrazione eucaristica delle 19 e, subito dopo, terrà una conferenza, sempre in Basilica, sul tema “Perché essere devoti a San Michele Arcangelo”.

Domenica 7 Maggio presiederà la celebrazione eucaristica delle 19 e quindi terrà la conferenza su “San Michele, l’Angelo della fortezza”.

Lunedì 8 maggio, dopo la celebrazione eucaristica delle 19, tratterà, sempre in Basilica, “I grandi Santi e l’Arcangelo San Michele”.

Nato a Salerno, ordinato Sacerdote il 14 novembre 1990, è parroco di Santa Maria La Nova, a Campagna (Salerno) dal 1° gennaio 1991. Ha rifondato l’8 maggio 2002 l’Associazione Cattolica (Milizia di San Michele Arcangelo); si tratta di fedeli cattolici che si propongono la retta diffusione cristiana che per la retta diffusione della devozione cattolica ai Santi Angeli e in particolare a San Michele Arcangelo e a Maria Regina degli Angeli.

Insieme a Carlo Di Pietro ha creato anche il sito www.miliziadisanmichelearcangelo.org.

Nella sua parrocchia ha creato un Centro di Angelologia, dotato di biblioteca e centro documentazione, la mostra permanente sulla devozione agli angeli e il centro di spiritualità “Oasi di San Michele” per campi scuola, ritiri e convegni. Ogni anno, l’1 ed il 2 giugno, organizza e presiede il convegno nazionale di Angelologia. Conferenziere anche all’estero, è spesso invitato in programmi televisivi come Porta a Porta, Uno Mattina, A Sua Immagine, su Rai 1, Canale 5, TV 2000, e in programmi radiofonici. Attualmente cura una rubrica sugli angeli su Radio Mater e su TeleradiopadrePio.Ha alle spalle più di 100 pubblicazioni su Angeli, Demoni e preghiere di liberazione.

