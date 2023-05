Pozzallo, quale futuro per l’ufficio postale di Via Torino?

Quale futuro per la succursale dell’Ufficio postale di via Torino a Pozzallo? Questa è la domanda che si pongono i Consiglieri Comunali Giuseppe Giampietro e Franco Giannone.

Come è noto, lo scorso mese di marzo, a seguito dello sfratto esecutivo notificato dalla proprietà, l’importante succursale dell’Ufficio postale, di particolare importanza per i servizi assicurati alla collettività pozzallese, ha chiuso i battenti.

La conseguenza è stata un sensibile aumento di affluenza presso la sede centrale di Poste Italiane, in via Enrico Giunta. “Tale afflusso di utenti tenderà ad aumentare ulteriormente in vista della stagione estiva – periodo vacanziero che registra già il sold-out delle strutture ricettive pozzallesi – in cui, oltre all’utenza ordinaria, si aggiungeranno i turisti – aggiungono i due esponenti politici di maggioranza”. E’ proprio per tale motivazione che i due consiglieri di maggioranza manifestano apertamente la loro preoccupazione per una possibile concentrazione di autoveicoli in una delle zone più trafficate della città – specie nel periodo estivo – con conseguenti problemi alla viabilità pubblica imputabili alla congestione del traffico nei pressi dell’ufficio postale centrale e dell’adiacente Corso Vittorio Veneto.

