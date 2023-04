Monterosso. Domenica Festa degli Angeli con la processione

Domenica la “Festa degli Angeli” nella primissima mattinata sarà annunciata ai monterossani dal suono festoso delle campane e lo sparo di bombe. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica e alle 9 il giro del corpo bandistico per le vie del borgo . Alle 10,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vice parroco don Salvatore Giaquinta mentre alle 11,30 ci sarà l’uscita del simulacro della Santa Patrona e la processione da piazza Sant’Antonio lungo la via Roma, il corso Umberto e fino all’ingresso del Cimitero. Qui ci sarà una riflessione e benedizione ai fedeli defunti ed il successivo rientro al Santuario . Alle 16,30 la tradizionale cena mentre alle 19,30 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete Giuseppe Antoci. Alle 20,30 l’uscita del simulacro della santa patrona e la seconda processione per le vie del paese, con adorazione eucaristica alla sosta del simulacro nella chiesa di San Giovanni Battista. Alle 22 lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta La Vip di Vaccaluzzo ed il rientro della processione al Santuario con la reposizione del venerato simulacro della santa patrona sull’altare maggiore.

