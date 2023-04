Ispica. Ripristino manto stradale viale Kennedy, fase finale

Come già preannunciato, dopo un primo intervento finalizzato ad evitare gli inconvenienti derivanti dalla fase di “assestamento” del fondo stradale, si è passati alla seconda e conclusiva fase che prevede la scarificazione e bitumazione a raso della fascia di carreggiata interessata dai lavori dell’Enel lungo il Viale Kennedy e altre arterie interessate.

“Seguiamo da vicino i lavori che l’Enel sta effettuando, afferma il Sindaco Innocenzo Leontini. Ringrazio i miei Assessori Tonino Cafisi alla manutenzione e Massimo Dibenedetto ai Lavori Pubblici per aver seguito l’esecuzione del lavoro. Questi interventi sono spesso lunghi e si realizzano in fasi diverse. Pertanto ci scusiamo con i cittadini per i disservizi, ma lavoriamo per rendere la nostra città più accogliente e più efficiente.

