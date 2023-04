Ragusa.Annullata gara per servizio di pulizia immobili comunali

La Fisascat Cisl territoriale ha presentato al Comune di Ragusa una richiesta di accesso ai documenti amministrativi presupposti alla determinazione con cui la Giunta municipale ha proceduto all’annullamento della gara del servizio di pulizia degli immobili comunali. “Sebbene siamo convinti che l’amministrazione comunale abbia operato nella piena legittimità e nell’interesse della collettività, come organizzazione sindacale non possiamo, tuttavia, tacere la preoccupazione dei lavoratori impiegati nell’appalto che, allo stato attuale, vedono solo incertezze nel proprio futuro reddituale” dichiara il segretario territoriale della Fisascat Cisl, Salvatore Scannavino, aggiungendo: “È nostro dovere istituzionale e morale verso i nostri iscritti, comprendere appieno le dinamiche che hanno portato a tale inaspettata decisione, fra l’altro adottata solo a pochi giorni dalla conclusione della procedura, quando oramai tutto sembrava giungere a conclusione. Questa è la ragione per cui abbiamo inoltrato richiesta di accesso agli atti all’amministrazione comunale: solo con la completa conoscenza della situazione riusciremo a confrontarci con i lavoratori e trasmettere loro la giusta serenità riguardante le prospettive del proprio futuro occupazionale”.

“Come sindacato – conclude il segretario territoriale Scannavino – vigileremo passo dopo passo le tappe della procedura che il Comune ha avviato, auspicandoci che, presto, possano definirsi procedure e tempi certi per consentire l’assegnazione del servizio salvaguardando, com’è stato fino adesso, la massima continuità occupazionale e reddituale di tutti i lavoratori coinvolti”.

