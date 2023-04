Riviera Kamarina. Ripavimentazione verso il completamento

In fase di svolgimento i lavori di ripavimentazione della sede stradale all’interno del lungomare della Riviera Kamarina e nei pressi della foce del fiume Ippari dopo la distruzione causata dall’ultima piena in occasione delle piogge alluvionali del 9 e del 10 febbraio scorsi. “L’amministrazione Aiello – asserisce l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, nel corso di un sopralluogo sul posto – continua nel percorso di ricostruzione della città, una città che va piano piano curata e resa migliore, anche contro le intemperie, come in questo caso. In queste ore si sta distribuendo il materiale misto per cominciare a disporre i lavori di sagomatura della sede stradale anche attraverso l’utilizzo del rullo. Sarà asfaltata tutta la strada che abbiamo trovato distrutta. Ricordo che erano già stati allogati i massi, realizzato il muro di contenimento e, quindi, adesso, possiamo realmente dire che ci troviamo nella fase finale dell’intervento. Cerchiamo, come sempre, di svolgere al meglio il nostro compito e lo facciamo insieme con il sindaco, Francesco Aiello, e tutta l’amministrazione comunale, grazie alla sinergia tra gli uffici tecnici e l’assessorato che mi onoro di dirigere”. Nicastro spiega ancora che “subito dopo il maltempo di febbraio ci eravamo impegnati affinché l’intera zona potesse essere ricostruita in quanto la piena ha creato degrado in tutta l’area, anche in prossimità delle case antistanti la foce. Ci siamo subito messi all’opera per ripristinare e dare decoro a questa importante zona, considerato, tra l’altro, che garantisce l’accesso al sito archeologico di Kamarina, da rivalutare e rigenerare. Anzi, l’amministrazione Aiello sta operando pure su questo versante e di certo in futuro arriveranno riscontri importanti. In ogni caso, proprio per sistemare la strada della riviera, abbiamo attivato i canali di finanziamento utili e, adesso, il completamento è già in atto. Ora non ci rimane altro che sistemare il ponte del fiume Ippari che è stato distrutto, trascinato dalla piena del fiume. In questi ultimi giorni, alla presenza, tra gli altri, del sindaco e del deputato regionale Nello Dipasquale, c’è stato un sopralluogo sul posto con l’assessore regionale Aricò da cui speriamo di ricevere, il prima possibile, notizie positive che ci consentiranno di guardare avanti con ancora maggiore fiducia. In ogni caso, il primo risultato, quello della sistemazione della strada, è arrivato. E questo ci permette di garantire la dovuta agibilità all’intera area”.

