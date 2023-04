Un autocarro si è ribaltato mercoledì pomeriggio in Contrada Cannizzara. Il pesante mezzo, di proprietà di un’azienda avicola modicana, per cause da stabilire(pare che il conducente abbia dovuto scansare un’auto), è finito in un terreno, senza, comunque, causare feriti. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.

