Comiso. Famiglia in auto finisce nella strada sottostante

Auto fuori controllo con a bordo un’intera famiglia, non imbocca una curva e, a velocità sostenuta, andando dritto per poi finire nella strada sottostante facendo un volo di alcuni metri, dopo avere sfondato la ringhiera di ferro. Protagonista una Peugeot, a bordo della quale erano due coniugi stranieri e i loro due figli. Tutti sono stati soccorsi e trasportato in ospedale. L’auto si è semidistrutta. L’uomo che si trovava alla guida della vettura è stato sottoposto ad alcooltest.

L’auto proveniva da via Garibaldi e stava per imboccare corso Vittorio Emanuele. All’intersezione, però, l’autista non ha svoltato a destra o a sinistra, ma ha tirato dritto. Ha sfondato la ringhiera ed è finito sulla

strada sottostante, via San Martino, distruggendo altre due vetture in sosta e arrestato la sua corsa contro un marciapiede. L’auto ha anche danneggiato dei cavi dell’Enel.

Sul posto sono intervenuti la Polizia, polizia locale, vigili del fuoco e il personale Enel.

