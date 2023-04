Ciclismo. Novità al Memorial “Cannarella. Partirà da Grammichele

Grande novità quest’anno per il memorial Giovanni Cannarella. Dopo il giro di boa della ventesima edizione, per la 21esima, in programma sabato 27 e domenica 28 maggio, torna la gara in linea. La kermesse sportiva promossa dal Gsd Almo, infatti, quest’anno, contempla, nella giornata di domenica, la partenza da Grammichele e il transito da Vizzini Scalo, poi Vizzini, direzione Buccheri attraverso un tratto della Mare Monti, quindi Monte Lauro a scendere e a seguire, per la categoria Juniores, il circuito cittadino, a Monterosso, da compiere almeno cinque volte. Per gli Allievi, invece, ci sarà l’arrivo diretto sotto il traguardo e quindi niente circuito. Anche la cronoscalata del sabato si terrà a Grammichele. Una novità, dunque, che ritorna, visto e considerato che le prime edizioni del Cannarella si erano tenute proprio in questo modo, mentre, per la prima volta in assoluto, si registra una partenza da un paese della provincia di Catania. “E’ un modo – spiegano gli organizzatori del Cannarella – per fare crescere sempre di più l’attenzione nei confronti del ciclismo giovanile visto che, anche in questa edizione, ospiteremo le migliori squadre d’Italia che si cimenteranno, assieme a noi, nel sostenere un appuntamento di grande spessore, così come nella migliore tradizione del memorial”.

