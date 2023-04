Affidate le aree a verde della città di Vittoria

Restyling delle rotatorie di Vittoria e Scoglitti risistemate con aiuole e piante. La Giunta comunale ha accolto la richiesta di alcuni privati di concedere, a titolo gratuito la gestione e la cura dei alcune aree a verde della città. Alla ditta Sikelia s.r.l. è stata affidato la rotatoria all’ingresso di Scoglitti, mentre la ditta La Martuccia s.n.c. di Gagliano C.& Occhipinti A. si occuperà di curare il verde della riviera Lanterna, località punta Bianca sempre a Scoglitti. Ad occuparsi del verde della rotatoria sulla ex sp.17 Vittoria-Scoglitti, nei pressi di contrata Cicchitto sarà l’Azienda agricola Fratelli Salomone. Invece l’area a verde di contrada Pozzo Ribaudo è stata affiata alla società Agricola dei Fratelli Speranza. Le ditte si impegneranno alla cura e alla manutenzione delle aree. Negli spazi affidati potranno collocare delle tabelle pubblicitarie. L’affidamento, della durata di 4 anni, permetterà all’ente di risparmiare parte delle somme destinate alla cura e alla manutenzione del verde pubblico. L’intervento dei privati contribuirà a rendere più belli gli ingressi dell’abitato urbano. “Questa è la mia risposta a quanti accusano il sindaco in merito alla gestione del verde pubblico. Si tratta di interventi messi in atto per rendere la città più accogliente ed esteticamente più gradevole. Questi sono solo alcuni degli interventi che abbiamo in programma”- ha commentato il sindaco Francesco Aiello.

Salva