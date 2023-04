Meeting progetto Erasmus+ per studenti “La Pira” di Pozzallo

Settimana ricca di attività sportive e culturali per gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giorgio La Pira” di Pozzallo, che accompagnati dal Dirigente Scolastico Antonio Boschetti e dalla prof.ssa Daniela Curreri hanno partecipato al Meeting Transnazionale del progetto Erasmus+ “Mens sana in corpore sano: Young healthy students”, in Serbia presso “Ruder Boskovic School” di Belgrado.

Il tour a Palazzo Reale, con l’onore di essere accolti da Sua Altezza Reale la Principessa Katarina e l’incontro speciale con il campione Novak Đoković, uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, presso il Novak tennis center, hanno arricchito la settimana di tutti i partecipanti, provenienti anche dalla Spagna, dalla Turchia e dalla Bulgaria.

