ChocoModica nelle manifestazioni regionali di grande richiamo

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica esprime il proprio compiacimento per l’inserimento della manifestazione ChocoModica, nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana.

L’On Ignazio Abbate ha fatto pervenire al Consorzio copia della nota dell’Assessore al Turismo Elvira Amata , emessa il 29 marzo scorso , con la quale l’Assessore ha invitato il Dipartimento Regionale del turismo a predisporre un nuovo decreto contenente il “ Calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico” dell’anno 2023, che appunto per il mese di dicembre prevede esclusivamente l’evento Chocomodica.

L’evento, che nell’ultima edizione prima della pandemia, richiamava a Modica la presenza di oltre 100mila persone, è molto atteso dagli appassionati di cioccolato, non solo per la bontà del primo e ad oggi unico cioccolato europeo a marchio IGP, ma anche per la varietà del programma che alterna ogni giorno anche iniziative di grande interesse culturali fra le quali :

Chocomobook ( Evento di grande interesse culturale che porta a Modica scrittori e saggisti di fama , l’edizione 2019 ha visto presenti fra gli altri: Antonio Caprarica, Nadia Scanziani, Barbara Gallavotti, Mario Grasso, Mariolina Venezia;

CineCiok – Progetto avviato attraverso un bando di concorso è legato naturalmente al tema del cinema e cioccolato ed è l’unico in Italia e nel Mondo ad affrontare questo argomento. Il progetto conta di tre sezioni: documentari, fiction e animazione (cortometraggi);

ChocoArt – l’evento registra la partecipazione di scultori e di pittori, per la realizzazione di opere mediante l’impiego di cacao e cioccolato, da realizzarsi durante i quattro giorni dell’evento;

Premio Maria Scivoletto – Istituito nel 2007 con lo scopo di premiare quanti si sono distinti per la promozione della città di Modica e del suo assegnato nelle precedenti edizioni a: Vincenzo Bombardamento (2007), Franco Ruta (2008), Carmelo Carpentieri (2009), Giuseppe Tumino (2010) alla memoria, Luigi Baglieri (2011), Giuseppe Gerratana (2013) alla memoria, Salvatore Di Lorenzo (2014), Leonardo Sciascia (2015) alla memoria, Grazia Dormiente, (2016), Giorgia Crucetta (2017),Marcello Foa – Presidente della Rai (2018), On. Paolo De Castro – Europarlamentare (2019).

Per la gioia dei golosi sarà confermato Chocolab – Laboratorio di produzione del cioccolato, dalla fava di cacao attraverso tutto il procedimento e fino al cioccolato; la fabbrica del cioccolato sarà istallata nei bassi dell’ex Caserma dei Carabinieri, diventando meta di migliaia di visitatori, anche per effetto della gratuità delle degustazioni; una sezione del laboratorio dolciario sarà dedicata alla produzione di dolci e lievitati che utilizzano il cioccolato di Modica IGP come ingrediente.

Novità assoluta dell’edizione del 2023, CNARTE&GUSTO un evento nell’evento, curato da Cna Ragusa in collaborazione con Cna Regionale, che rappresenterà la seconda tappa di “CnArte & Gusto – Le Eccellenze del Territorio e il Saper Fare dei Maestri Artigiani” svoltasi ad Agrigento lo scorso 11 marzo. Sarà una occasione di confronto che vedrà protagonisti insieme al cioccolato di Modica IGP, l’Arancia di Ribera e il Pistacchio di Raffadali prodotti entrambi a marchio DOP, oltre che rilanciare il gemellaggio tra Modica ed Agrigento, anche lungo l’asse culturale che lega le due città note anche per evere dato i natali ai premi Nobel per la Letteratura siciliani, Pirandello e Quasimodo

