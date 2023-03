Calcio. La Virtus Ispica scende in campo contro lo Jonica

“Ci stiamo allenando. Abbiamo sanato una serie di incomprensioni. E, adesso, tutti uniti, per quanto possibile, anche se abbiamo dovuto accettare il verdetto del campionato, in vista della gara casalinga di domenica con la Jonica”. Così si esprime il diesse Salvo Caschetto in vista del match che vedrà la Virtus Ispica giocare alle 16 al Comunale di Pozzallo. “Affrontiamo questo impegno con la massima dignità e con la consapevolezza di chi ha cercato di dare tutto ma non è riuscito a centrare l’obiettivo – ancora Caschetto – allo stesso tempo stiamo cercando di tenere il più possibile dritta la barra dell’attenzione anche per recuperare rispetto alla defaillance di domenica scorsa sul campo del Modica. Ci siamo preparati anche mentalmente per dimenticare quel passo falso che non ci ha visti presenti al Barone ed essere pronti in vista della sfida che ci vedrà il 2 aprile opposti alla compagine peloritana. Che sappiamo essere una realtà sportiva molto attrezzata e che non si fa problemi nell’affrontare le trasferte con un certo piglio. Noi vogliamo dare il massimo e cercare di essere propositivi. Vogliamo, soprattutto, dimostrare il nostro attaccamento alla maglia sino all’ultimo. Anche perché dopo le fasi negative ci sono poi momenti positivi. E’ anche questo il bello del calcio”.

Salva