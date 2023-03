Due malviventi rapinano ufficio postale a Comiso

Rapina stamani, intorno alle 9, ai danni dell’Ufficio centrale delle Poste, in Via Papa Giovanni XXXIII, a Comiso. Due malviventi, armati di pistola, hanno fatto irruzione all’interno dell’ufficio sfondando una porta nel retro. I due rapinatori, incappucciati, hanno minacciato gli impiegati e si sono fatti consegnare due cassette piene di soldi. Poi sono fuggiti via con il bottino.

Paura all’interno dell’ufficio postale, dove è intervenuta la polizia. Sul posto anche un’ambulanza del 118, ma non ci sono feriti. Non si conosce ancora l’ammontare della refurtiva. La polizia adesso sta indagando, visionando anche le telecamere presenti in zona. I due malviventi potrebbero essersi avvalsi di complici che li attendevano all’esterno dell’ufficio.

