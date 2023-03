Basket. Brianza passa contro una Virtus Ragusa imprecisa

I primi due minuti scarichi di punti, interrotti dai locali con due tiri dalla lunetta, cui controbatte immediatamente Gaetano. Virtus Ragusa di basket imprecisa in attacco, si affida a Sorrentino che con un gioco da 3 punti riporta i suoi sul 5-5. Brianza approfitta dei ritardi in difesa dei ragusani, portando punti al suo tabellino mentre Ragusa rimane attaccata ai padroni di casa grazie a una tripla di Ianelli; 14-15 . dopo una grande azione di squadra. I lombardi hanno percentuali migliori ai tiri mentre Ragusa soffre in attacco e concede troppo in difesa. Il primo quarto chiude con un vantaggio di 7 punti, 24-17, grazie a 5 bombe dei padroni di casa.

Nel secondo quarto parte forte Bernareggio, raggiungendo il +13 in meno di 2 minuti, mentre Ragusa soffre in attacco la difesa a zona schierata dal coach Lombardi e si distrae in difesa. Sblocca il tabellino della Virtus una bomba di Cassar che riporta la Virtus sul -9. Ragusa alza la difesa e accorcia le distanze prima con Ianelli in penetrazione e poi con Zanetti; e torna sotto solo di 5 punti. Qualche minuto di sostanziale parità, dove i rimbalzi difensivi di Gaetano e di Calvi e una buona difesa, tengono a bada i locali. Poi Matteo Galassi e Bugatti, inarrestabile, ricominciano a scavare il solco. Ragusa cede a delle disattenzioni in difesa che portano i padroni di casa a +15. Il secondo quarto termina 50-35

Nel terzo quarto Sorrentino piazza ben due triple di seguito da una schiacciata di Gaetano, ma Bugatti, Bertini e Poser non lasciano spazi e Brianza non tarda ad ottenere il massimo vantaggio, 18 punti e coach Bocchino chiama time out. Ragusa cerca di annettere punti, ma Brianza non molla neanche un millimetro in campo. Sorrentino da 3, un bel gioco di Ianelli che ne mette 5 e Calvi acceso da Festinese, portano il terzo quarto su un parziale di 27-29. Ragusa ha fatto decisamente meglio e il punteggio segna 77-64.

Il recupero sul finale del terzo quarto faceva ben sperare ma il solito Bugatti, seguito da Poser è una bomba di Lanzi, portano i ragusani, in un fiat sul -20. La partita è già segnata e a nulla varranno il time out di coach Bocchino, i tiri liberi di Gaetano, due buoni tiri di Zanetti e una bomba di Simon. Brianza c’è e non perdona nessuna distrazione in difesa e oggi Ragusa ha regalato troppo! La partita chiude con il punteggio di 106-84

Coach Bocchino commenta a fine incontro:” Brianza si è aggiudicata con merito la vittoria, che ha avuto percentuali eccellenti da tre. Abbiamo cercato di tenere testa ma poi la partita ha preso una piega che ci ha fatto soccombere. Bisogna avere la lucidità e la forza di credere nelle cose che abbiamo fatto e continuiamo pensando già alla partita in casa contro Bergamo”.

