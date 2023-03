Il Consiglio comunale di Modica approva il Bilancio

Si è tenuto ieri sera il Consiglio comunale a Modica in sessione ordinaria e pubblica con due punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con diciotto consiglieri presenti di cui tredici di maggioranza e cinque di minoranza, presente anche il collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del Consiglio comunale ha aperto la seduta con il primo punto all’ordine del giorno concernente la proposta di deliberazione riguardante l’approvazione del documento unico di programmazione (DUPI) 2022/2024 ai sensi dell’art. 170 comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. A esporre il documento è stato il Commissario Straordinario che ha parlato dell’attività svolta nell’anno 2022. Il Bilancio – ha detto – riporta il riassunto della deliberazione n. 1/2023 della Corte dei Conti. Chiarito tutto il percorso per il piano di riequilibrio andato a buon fine. Desidero ringraziare quanti hanno collaborato, compreso il Consiglio comunale. Dopo è intervenuto il Consigliere Giammarco Covato con l’incarico di Presidente della commissione bilancio, che ha dato il benvenuto al collegio dei revisori, ringraziando tutti quelli che hanno collaborato e hanno partecipato ai lavori della commissione per il parere sull’atto che ha ottenuto tre voti favorevoli, uno contrario e un astenuto. Il Consigliere Medica, ha salutato i revisori e ha voluto fare una premessa: come sta operando, il Commissario va in controtendenza rispetto a come ha operato l’amministrazione uscente, nonostante l’approvazione del piano di riequilibrio il comune continua a navigare in brutte acque, in ogni caso noi saremo sempre vigili e seguiremo con molta attenzione i lavori dell’amministrazione. Purtroppo oggi sappiamo che la percentuale di riscossione non va oltre il 40/45%, i revisori dicono che la mancanza sta nella difficoltà di riuscire a riscuotere i tributi. Sono certo che se si continuerà ad andare avanti come gli anni passati non ci sarà futuro per questa città. La Consigliera Floridia, nel suo intervento ha detto: rifacendomi a quanto detto dal consigliere Medica, che l’amministrazione uscente non ha operato come un buon padre di famiglia, devo dissentire in toto, perché Medica non deve dimenticare che dieci anni fa abbiamo avuto un cerino in mano, e l’amministrazione Abbate si è dovuta adoperare in lungo e in largo per far rinascere la città adottanda la pratica del buon padre di famiglia. La consigliera Castello è intervenuta ponendo delle domande ai revisori e al commissario, se le criticità evidenziate oltre che dalla corte dei conti e avallate dai revisori sono confermate, sei sono stati stanziati circa quattrocento milioni per i pozzi e se inserito in bilancio, e di inviare la delibera prima dell’approvazione alla corte dei conti.

Agosta ha comunicato seppur in ritardo l’uscita dal gruppo Modica 2038. Cavallino ha puntato il dito sui problemi inerenti, la riscossione, mentre Belluardo, ha avanzato la proposta di chiudere il primo punto e poi proseguire con il bilancio. Non avendo trovato opposizione alla proposta il Presidente ha messo ai voti la delibera che è stata esitata con tredici voti favorevoli, quattro contrari e due astenuti, stessa votazione per l’immediata esecutività. Subito dopo è stato trattato il secondo punto inerente, l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022/2024. Il Presidente del collegio dei revisori nel suo intervento ha detto: ci siamo insediati ancora da poco ma ci siamo subito catapultati in questa mole di lavoro, le criticità ci sono e sono state rilevate, invitando l’amministrazione a correggerle. Abbiamo cercato di attenzionare un po’ tutta la situazione. La Castello, grazie al Presidente del collegio per aver confermato i miei dubbi concernenti, le criticità riscontrate, per cui dichiaro sin d’ora il mio voto contrario, e che la delibera sia trasmessa alla corte dei conti. Il Consigliere Agosta, nel suo intervento da il ben venuto al Collegio dei revisori ringraziandoli nel frattempo per il lavoro fin qui svolto. Ritengo che la realtà a differenza di quello che è riportato e ben diversa e che l’ente non naviga in buone acque. Ci sono diversi debiti fuori bilanci e non solo, per cui ritengo che la situazione dell’ente sia certamente disastrosa, ancora oggi non siamo riusciti a capire a quanto ammontano i debiti fuori bilancio. Mi sarei aspettato il rendiconto del 2021 proprio per dire alla città la situazione del comune. Spero che la prossima amministrazione trovi delle soluzioni adeguate per migliorare la situazione dell’ente. Il Consigliere Medica, non capisco perché la Floridia mi ha messo in bocca cose che io non ho detto, l’attacco politico non l’ha fatto a me, ma all’organo dei revisori. La Corte dei conti scrive che dobbiamo porre rimedio alle criticità, confermato dai revisori. La Floridia, non ho mai detto che non ci sono debiti, ma solamente che siamo riusciti ad amministrare seguendo i suggerimenti della Corte dei conti e dei revisori. Cavallino, oggi cercare di cambiare i numeri secondo quanto detto dalla Floridia lo trovo assurdo, per cui il mio voto è contrario. La Castello dichiara il suo voto contrario perché il bilancio di previsione denota quello che è stata l’amministrazione uscente. Belluardo, favorevole e invita tutti ad agire col buon senso del padre di famiglia. Covato Giammarco, favorevole, Medica contrario. A questo punto il Presidente ha messo ai voti la proposta che è stata esitata con tredici voti favorevoli, cinque contrari e due astenuti. Dopodiché ha dichiarato sciolta la seduta.

