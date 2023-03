“Sud chiama Nord” a sostegno di Fidone Sindaco ad Acate

Continua a raccogliere consensi e a incassare sostegni importanti da parte della politica regionale il progetto di Gianfranco Fidone, “Acate, punto a capo”. Nella giornata di ieri Fidone, con l’assessore designato Giuseppe Raffo, ha incontrato Danilo Lo Giudice, già deputato regionale e coordinatore regionale di “Sud chiama Nord”, il movimento di Cateno De Luca.

“Costruiamo l’ennesimo ponte di collegamento importante tra Acate e Palermo, tra un ente locale che deve rinascere e la Regione Siciliana – spiega Fidone -. Sono giorni di grande crescita per il nostro progetto che continua ad attirare gruppi ad Acate e a incassare l’appoggio della deputazione regionale, di partiti e di movimenti. “Sud chiama Nord”, fondato dall’ex Sindaco di Messina Cateno De Luca, ha ben chiara l’importanza dei Comuni e le necessità di sostegno per garantire servizi e per sfruttare le risorse europee e del Pnrr. Ringrazio Danilo Lo Giudice, che è anche sindaco di Santa Teresa di Riva, e “Sud chiama Nord” per il sostegno e per il supporto”.

L’assessore designato Giuseppe Raffo ha aggiunto: “E’ chiaro come Gianfranco Fidone e il nostro progetto siano l’unica soluzione possibile per Acate. Lo dimostrano l’entusiasmo che si respira in città, le tante adesioni che arrivano quotidianamente e l’ennesimo sostegno dichiarato da un gruppo che conta ben otto deputati regionali che saranno a disposizione per le esigenze di Acate. Finalmente si torna a fare politica per la città facendo sentire la nostra voce dentro le istituzioni più importanti”.

“Da amministratore locale – conclude Danilo Lo Giudice – conosco benissimo le difficoltà che esistono nei Comuni dovute ai tagli e alla mancanza di personale. Per queste ragioni servono amministratori capaci, competenti e appassionati. Queste caratteristiche le abbiamo ritrovate in Gianfranco Fidone che potrà essere il miglior sindaco per il futuro di Acate. “Sud chiama Nord” sarà a disposizione della città con il suo movimento e con il gruppo all’Ars per sostenere il rilancio del territorio”.

