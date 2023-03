Ragusa. Presentata la coalizione a sostegno del sindaco Cassì

“Una coalizione nel segno della continuità amministrativa, perché siamo fermamente convinti che in questi anni abbiamo lavorato bene per la città. Una coalizione che si arricchisce degli apporti di movimenti e liste civiche sulla base di condivisione della carta dei valori e dei principi che abbiamo lanciato giorni fa”.

È stato il sindaco Peppe Cassì ad aprire la conferenza stampa di presentazione della coalizione a sostegno della sua ricandidatura – “per portare a compimento un lavoro di rigenerazione della città, le cui importanti basi sono state gettate”. “Abbiamo ottenuto già risultati importanti, lo evidenzieremo in modo chiaro nelle prossime settimane attraverso il bilancio di fine mandato, ma l’obiettivo è quello di portare a compimento le tante cose alle quali abbiamo lavorato con impegno, nel segno di una visione precisa. Per fare questo, siamo felici di poter attingere al valore apportato dalle altre componenti che hanno deciso di collaborare con noi, con nuove idee ed autorevoli esperienze in città”.

“Una delle critiche mosse nei nostri riguardi, in queste prime settimane di campagna elettorale, riguarderebbe l’assenza della politica nella nostra attività amministrativa. Bisogna capire cosa si intende per politica. Se, come la intendo io, è la ricerca continua, costante delle soluzioni e delle proposte per il bene della comunità, questa non è mai mancata. Se è la capacità di dialogo, confronto, anche tra parti che hanno visioni opposte, nell’esigenza della necessaria sintesi, questa è stata sempre perseguita. Se invece si intende una pratica fatta di sotterfugi, accordi sottobanco, per mirare in maniera opaca all’occupazione di posti di potere, allora sono felice che non ci sia stata, perché non ci ha mai rappresentato né mai lo farà”.

A fianco del sindaco Peppe Cassì, il consigliere Andrea Tumino della lista Cassì sindaco, l’assessore Giovanni Iacono della lista Partecipiamo per Ragusa Futura, Giorgio Massari di Ragusa Prossima, Saverio Buscemi di De Luca per Ragusa, il consigliere Giovanni Gurrieri di Ragusa Terra Madre.

“Continueremo a sostenere il sindaco Peppe Cassì, perché vogliamo portare avanti il percorso di rigenerazione della città che è sotto gli occhi di tutti. Lo dimostrano le centinaia di opere pubbliche avviate, alcune delle quali già consegnate. Lo dimostra l’operato della maggioranza in consiglio comunale che, al di là delle defezioni dell’ultim’ora dovute a collocazioni diverse nella prossima campagna elettorale, in maniera compatta ha sostenuto l’attività amministrativa della Giunta approvando atti importantissimi per la città” – ha evidenziato Andrea Tumino della Lista Cassì sindaco.

“In ogni ambito e settore abbiamo garantito il salto di qualità che ha contraddistinto questa amministrazione. Abbiamo lavorato con orientamento etico, determinazione e lungimiranza, in squadra, col sindaco Peppe Cassi’ che ha sempre dimostrato la capacità di mediare e di trovare la sintesi. Ragusa non ‘deve ri-partire’ è già partita e bene 5 anni fa realizzando una radicale inversione di tendenza su moltissimi settori, a cominciare dal bilancio, e malgrado la fuorviante rappresentazione della realtà non è, assolutamente, in emergenza, chiunque si rende conto che è curata, pulita, manutenuta ed è attrattiva ed ammirata. Adesso bisogna ‘continuare’ e ‘rafforzare’ l’azione amministrativa. L’associazione “Partecipiamo” compie 10 anni con tantissimi concreti risultati raggiunti per la città e vive una fase progettuale nuova con nuovi supporti di qualità come quello del consigliere Mario D’Asta” – ha detto invece, l’assessore Giovanni Iacono di Partecipiamo per Ragusa Futura.

“Abbiamo scelto Peppe Cassì, al termine di una lunga stagione di confronti in città avviata lo scorso ottobre.

Intendiamo la politica non come scontro tra soggetti diversi bensì come dialogo costruttivo tra diverse parti, condividiamo il percorso civico come ricchezza per la politica che parla al proprio territorio. In questo progetto c’è continuità amministrativa e c’è innovazione, una rafforzerà l’altra. Dall’elezione diretta del sindaco mai in città abbiamo avuto due mandati pieni. Noi siamo invece convinti che dare continuità amministrativa è il primo servizio che possiamo offrire alla comunità iblea” – ha spiegato Giorgio Massari di Ragusa Prossima.

“Alle scorse elezioni regionali ci siamo presentati come lista civica, a forte trazione regionale. Una novità nel panorama politico che è riuscita a coinvolgere tante persone della società civile. Crediamo di poter cambiare le cose, contro i vecchi partiti nazionali che, a turno, hanno messo in ginocchio la Sicilia. La nostra lista rappresenterà le istanze di cittadini pronti a mettersi in gioco per migliorare ulteriormente le cose, una corrente trasversale e propositiva” – ha aggiunto Saverio Buscemi di De Luca per Ragusa.

“Ragusa Terra Madre è un movimento politico che vuole unir, diverse esperienze politiche e personali in un dialogo intergenerazionale finalizzato all’impegno per la città. A 29 anni sono stato eletto consigliere comunale ed in questi anni non mi sono fermato ad una contrapposizione in consiglio comunale. Grazie al confronto in Aula, tra tutti quello con la consigliera Maria Malfa presente in questo nuovo progetto, sono cresciuto ed ho fatto esperienza. Ho avanzato proposte, ho cercato più volte il dialogo con il sindaco, trovando sempre spazio per l’ascolto ed il confronto, ognuno nei rispettivi ruoli. Crediamo che quella intrapresa oggi sia la strada migliore per il futuro di Ragusa” – ha concluso il consigliere Giovanni Gurrieri di Ragusa Terra Madre.

