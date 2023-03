“Suolo urbano” e verde pubblico a Modica. Importante iniziativa

Lo scorso 5 marzo, gli amici di “Suolo Urbano” hanno organizzato presso la villetta di Via Silla a Modica una mattinata a contatto con la natura e i suoi prodotti.

“Suolo Urbano” è un’associazione nata recentemente a Modica dall’unione di diversi artigiani del territorio. L’associazione è stata dedicata al compianto Salvuccio Agosta ed ha l’obiettivo di promuovere i prodotti artigianali e tipici dell’agricoltura locale. Nel corso della mattinata si sono svolti anche dei giochi antichi come quello della “Ciappedda”. Tutto ciò al fine di far scoprire ai bambini come una volta bastava un pezzo di legno o una pietra gettato più lontano nella sabbia per essere felici e, soprattutto, per stare in compagnia. Oggi, purtroppo, prevalgono i giochi tecnologici pienamente in autonomia, abbiamo perso completamente l’importanza dell’unione e della condivisione.

Tutto ciò si è realizzato nell’unico punto di verde nel quartiere Sorda.

Da sempre gli Amministratori modicani hanno volutamente ignorato l’importanza del verde pubblico.

Dobbiamo ricordarci che la natura è l’unica fonte di vita, che ci permette di vivere in quanto sprigiona ossigeno vitale per gli esseri viventi.

Attualmente Modica ha pochissimo verde urbano, ma quel poco che resta dobbiamo salvaguardarlo con le unghie e con i denti.

Prendiamo spunto da queste bellissime iniziative e da quei pochi ragazzi che ancora tendono verso alla natura. (foto antonino giurdanella)

Nele Vernuccio

