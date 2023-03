Calcio a 5. Pro Ragusa promosso in Serie C2

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, si complimenta con il Pro Ragusa di calcio a cinque che ha vinto il campionato di serie D. La squadra cara al presidente Giorgio Mirabella, formata per intero dai ragazzi delle frazioni di San Giacomo (Ragusa) e di Montesano (Modica), allenata da mister Enrico Mussolin, si è imposta nel torneo in questione riportando grande entusiasmo nelle frazioni per la promozione in Serie C2. “Davvero un grandissimo risultato – commenta Chiavola – se si considera che lo stesso è stato ottenuto a fronte di una carenza di impiantistica sportiva, nella frazione di San Giacomo, che ha impedito al gruppo di allenarsi con regolarità. Purtroppo, le promesse dell’Amministrazione comunale di Ragusa tese al ripristino della palestra scolastica sono cadute nel vuoto. In ogni caso, non è questo il momento per fare polemiche quanto quello di evidenziare l’importante risultato ottenuto da questa squadra e da questa società che hanno risvegliato la voglia di fare sport negli atleti delle contrade e che, per questo motivo, possono sperare di guardare avanti, adesso, con la dovuta attenzione. Mi pare che non possano esserci dubbi sulla bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico guidato da mister Mussolin. E, naturalmente, ci auguriamo che possano arrivare altri risultati degni di nota a mettere in luce il grande desiderio degli atleti di queste zone di Ragusa a farsi strada nella maniera più opportuna. Ancora bravi, dunque, e speriamo davvero che il nodo dell’impiantistica possa essere risolto”. Nella foto dei giocatori, a partire dall’alto, da sinistra, Francesco Italia, Alex Corallo, Gaetano Agosta, Lorenzo Firera, Fabio Garrafa, Fabio Caccamo, mister Enrico Mussolin, Giovanni Corallo, Giuseppe Corallo, Rosario Agosta, Davide Firera, Mattia Bologna, Damiano Frasca e Riccardo Mussolin.

