Il segretario nazionale FIMMG, Silvestro Scotti, a Ragusa

Sabato prossimo, Silvestro Scotti, segretario nazionale della FIMMG –organizzazione sindacale e associazione professionale dei medici dell’assistenza primaria-, la Federazione Italiana che riunisce i Medici della Medicina Generale, sarà per la prima volta a Ragusa. Nella sala conferenze dell’Ordine dei Medici, a Ragusa, in via Guglielmo Nicastro, al civico 50, Scotti incontrerà prima la stampa e, successivamente, interverrà all’assemblea provinciale FIMMG

Alle 9, è previsto l’incontro con i giornalisti,cui seguirà una breve chiacchierata sui temi della Medicina generale in Italia, il ruolo dei medici di Medicina generale e la loro importanza fondamentale nel Sistema Sanitario Nazionale

Alle 10, il via ai lavori assembleari, che saranno aperti dal segretario provinciale FIMMG C.A., Giovanni Adamo, prima del saluto del presidente onorario provinciale FIMMG, Giuseppe Caccamo, che precederà l’intervento di Roberto Licitra, segretario provinciale FIMMG, chiamato a moderare i lavori dell’assemblea. L’assise, sarà chiusa dal segretario nazionale FIMMG, Silvestro Scotti

