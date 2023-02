Chiuso il Carnevale giarratanese con ottimi risultati

Musica sino a tarda notte e tanta voglia di divertirsi . Stiamo parlando del Carnevale giarratanese che, ieri, durante la serata conclusiva, ha fatto registrare un nuovo sold out. Pienone in piazza Martiri d’Ungheria, così come era già accaduto domenica scorsa con la presenza della guest star, il dj internazionale Emanuele Inglese, con il ballo in maschera che l’ha fatta da padrone mettendo in rilievo le potenzialità organizzative dell’Amministrazione comunale della Perla degli Iblei. “ Dico grazie a tutti coloro che ci hanno creduto – afferma Giacomo Puma della Puma Events che è stato il braccio operativo della Giunta municipale guidata dal sindaco Lino Giaquinta – è stata una corsa contro il tempo ma, adesso, possiamo finalmente dire di essere riusciti nell’intento di rivitalizzare il Carnevale giarratanese. E tutto ciò, soprattutto, grazie al coinvolgimento delle famiglie, dei giovani, che è risultato importante per incassare con soddisfazione questo successo.”

