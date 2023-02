Ragusa in Movimento. Ancora troppi rifiuti in centro storico

“Raccogliamo il grido d’allarme che arriva da alcune aree del centro storico e lo giriamo all’indirizzo dell’Amministrazione comunale. Vedere alcune aree deturpate dai rifiuti a causa dell’inciviltà di alcuni soggetti ci fa comprendere come il piano di recupero dell’abusivismo ventilato a suo tempo, e che aveva, tra l’altro, portato alla creazione di vere e proprie guardie ambientali, non ha sortito l’effetto sperato. Ci vuole un’azione più convinta e determinata per sanare questi scompensi”. Lo afferma il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che da sempre si batte per far sì che il centro storico possa presentarsi con un adeguato biglietto da visita. “Purtroppo – continua Chiavola – prendiamo atto che così non è e che risulta necessario predisporre monitoraggi e verifiche più accurate. Non è possibile, ad esempio, vedere quell’impalcatura di via Mario Rapisardi, come è stato segnalato da una residente alla stampa, trasformata in una discarica a cielo aperto così come non è possibile, ancora adesso, fare i conti con la presenza di spazzatura agli angoli delle strade. Ci aspettiamo che tutte queste criticità possano essere azzerate. Proprio perché puntare sul centro storico deve diventare una delle priorità per questa città”.

Salva