Marciapiede Via Fieramosca. Approvato emendamento M5S Ragusa

“Al fine di tutelare la sicurezza dei pedoni che percorrono via Ettore Fieramosca, si propone di realizzare un marciapiede che va dal bar Bruscè sino al discount Despar con un importo di 20.000 euro, somme già previste alla missione 8 programma 1”. Questo il testo dell’emendamento al Bilancio che, presentato dal capogruppo Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, è stato esitato favorevolmente. “Grande soddisfazione – sottolinea l’esponente pentastellato – perché andiamo a risolvere un vulnus che aveva creato notevole difficoltà ai residenti di quella zona. Avevamo chiesto all’Amministrazione comunale di intervenire, ma non c’è stato verso. L’unica, quindi, era trovare questa soluzione che è stata compresa dalla maggioranza del Consiglio e che, quindi, ha trovato i voti necessari per potere essere approvata. Ringrazio chi ha sostenuto il mio emendamento e spero che, quando si parla delle cose utili da realizzare per la città, non ci si divida mai ma, anzi, si individuino le strade migliori per arrivare al dunque, come in questo caso”.

Salva