Ragusa. Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze del servizio idrico

L’Amministrazione Comunale di Ragusa ha reso noti i criteri per l’erogazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze del servizio idrico integrato.

La concessione dei benefici economici è riconosciuta per garantire unicamente l’erogazione gratuita del consumo minimo della risorsa, necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona, pari a 50 litri al giorno per abitante, come individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (18,25 metri cubi su base annua).

Possono essere ammessi a presentare domanda per l’ottenimento del bonus idrico i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel comune di Ragusa;

cittadinanza italiana o dell’unione Europea e i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno;

possesso di un indicatore ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare non superiore ad € 8.265,00 e non superiore a € 20.000,00 con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa come definita all’articolo 3, comma 9 bis, del decreto-legge n. 185/08). Il nucleo anagrafico (composto dal richiedente e da tutti coloro che, pur non essendo legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico) deve corrispondere al nucleo riportato nell’ISEE;

utenti domestici diretti a condizione che il contratto di fornitura idrica per il quale si richiede l’agevolazione sia intestato ad uno dei componenti il nucleo ISEE con residenza presso l’indirizzo della fornitura;

utenti domestici indiretti a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce;

il contribuente non deve risultare moroso con il pagamento del canone idrico relativamente agli anni pregressi.

Alla domanda di partecipazione al bando deve essere allegata la seguente documentazione:

copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure ricevuta rilasciata da Poste Italiane a seguito di presentazione di richiesta di rinnovo o cedolino di rinnovo rilasciato dalla Questura unitamente alla copia del permesso di soggiorno scaduto;

fattura idrica relativa all’anno 2022 per la verifica del codice utente;

attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza.

A integrazione del bonus sociale idrico ARERA, il Comune di Ragusa, gestore del servizio idrico integrato, ha introdotto condizioni di miglior favore rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, riconoscendo all’utente finale una fornitura aggiuntiva, di ulteriori 18,25 metri cubi di acqua su base annua per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente, oltre a ulteriori agevolazioni.

Per usufruire del bonus idrico per l’anno 2023, gli aventi diritto, residenti nel comune di Ragusa, devono presentare apposita domanda, redatta sul modulo disponibile presso gli uffici del servizio idrico integrato o scaricabile dal sito istituzionale del comune: www.comune.ragusa.it – portale del contribuente – servizio idrico (link:

https://www.comune.ragusa.it/it/page/servizio-idrico-integrato-cfc923eb-c1a0-4f2b-9ae9-87a5f478db86 ).

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da tutta la necessaria documentazione, dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica:

ufficio.protocollo@comune.ragusa.it o protocollo@pec.comune.ragusa.it o spedite tramite raccomandata A/R all’ufficio protocollo del Comune di Ragusa sito in corso Italia n. 72 entro il 30 giugno 2023

