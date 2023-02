Ragusa. Indennizzi per i danni causati del maltempo

Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato l’avviso emesso dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, dipartimento regionale, prot. n. 29326 del 15/02/2023 riguardante la segnalazione dei danni causati dagli eventi calamitosi (piogge alluvionali e venti impetuosi) dell’8-9-10 febbraio 2023 nelle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Caltanissetta. Le imprese agricole danneggiate e/o i Comuni per conto delle imprese possono segnalare i danni subiti utilizzando la modulistica allegata all’avviso, al link:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-pubblico-segnalazione-danni-eventi-calamitosi-piogge-alluvionali-e-venti-impetuosi-8-9-10-febbraio-2023 .

Sarà compito dei comuni, raccolte le istanze, di inoltrarle all’IPA competente per territorio.

Qualora i danni subiti abbiano riguardato le strutture (serre, impianti arborei, fabbricati, etc) e l’impresa agricola intende ripristinare nel più breve tempo lo stato dei luoghi, dovrà essere prodotta una perizia asseverata dal libero professionista come atto propedeutico e fondamentale per l’attivazione di strumenti finanziari e amministrativi finalizzati all’erogazione dell’aiuto per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall’evento.

